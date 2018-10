Pacchi bomba in casa Obama e Clinton, dopo quello a Soros: è un attacco sovranista?

Se non cadessimo nel tranello di chi – utilizzando le teorie del complotto – ha fatto credere a mezzo mondo che George Soros, attraverso un fantomatico Piano Kalergi, stava progettando una sostituzione su base etnica della popolazione dell’occidente, si potrebbe addirittura pensare a una regia che abbia una mano sovranista dietro agli attacchi coordinati con pacchi bomba allo stesso miliardario di origini ungheresi, a Bill Clinton e a Barack Obama.

Pacchi bomba contro Soros, Clinton e Obama

Proprio nella giornata di oggi, infatti, è stata data la notizia di due altri tentativi di recapitare dei pacchi esplosivi a due ex presidenti degli Stati Uniti. Bill Clinton e Barack Obama, appunto. Entrambi democratici, entrambi progressisti. Entrambi, come Soros, favorevoli alle politiche dell’accoglienza, dello sviluppo economico basato sulle energie pulite, all’apertura verso i mondialisti e verso la globalizzazione.

Sono direttamente gli 007 a lanciare un allarme coordinato: il tecnico che si occupa dello smistamento della posta per la famiglia Clinton ha rilevato, nel carico odierno, un pacco sospetto. Quest’ultimo ha avuto modo di constatare che, effettivamente, la confezione conteneva dell’esplosivo azionato con il medesimo orologio utilizzato per George Soros. Il pacco era stato spedito nella residenza dei Clinton di Chappaqua a New York.

C’è un attacco coordinato dietro a queste azioni?

Soltanto qualche minuto dopo, la CNN ha dato notizia anche il Secret Service aveva parlato di un episodio simile avvenuto nella dipendenza dell’ex presidente USA Barack Obama. Anche in questo caso, sarebbe stato un tubo a essere riempito di esplosivo, azionato da un congegno a orologeria. In nessuna delle tre situazioni, nemmeno per quella legata a Soros e risalente a qualche giorno fa (Giornalettismo ne aveva dato notizia), non c’è nessuna rivendicazione.

Soros, ma anche Clinton e Obama, sono sempre stati storici bersaglio della propaganda (fino a questo momento verbale o, al massimo, diffusa attraverso i social network con il sistema delle fake news) populista e sovranista, nazionalista e di destra estrema. Non è da escludere che si possa trattare di un attacco coordinato, visti i tanti elementi in comune.

