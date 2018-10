Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani durante un dibattito della plenaria dedicato al Consiglio europeo ha ricordato il ruolo fondamentale svolto dall’Europa nella lotta alle dittature dell’ultimo secolo. «Non credo che in quest’aula ci siano nostalgici o eredi del nazismo e della dittatura comunista sovietica, due orribili e devastanti sistemi politici che hanno arrecato ferite profonde all’Europa» ha detto Tajani davanti all’emiciclo, aggiungendo che «queste due dittature sono scomparse grazie all’Unione europea». Gli eurodeputati applaudono il presidente. Tutti tranne uno: è il britannico Nigel Farage, sostenitore della Brexit e antieuropeista. Lui, scoppia a ridere. Tajani però non gliela fa passare liscia: «C’è poco da ridere!» lo riprende dopo avergli lanciato uno sguardo infuocato. «Impari a rispettare le idee degli altri, questa è la democrazia! lei evidentemente è nostalgico di qualche dittatura » incalza più volte Tajani, aggiungendo «Risus abundat in ore stultorum». Applausi dai colleghi, Farage si ricompone e avvicina il microfono per rispondere ma Antonio Tajani taglia corto: «Noi abbiamo sempre rispettato le sue, lei non ha alcuna autorizzazione a non rispettare quelle degli altri. Rimanga in silenzio».

Tajani vs Farage, la risposta del britannico: «Per favore non riscriva la storia»

In un’intervento successivo Nigel Farage si è rivolto proprio ad Antonio Tajani, spiegando il motivo delle sue risate. «Sembra che abbiate problemi con la storia» ha dichiarato, aggiungendo che «dire che l’Unione europea ha provocato la caduta del nazismo e del comunismo sovietico non è solo ridicolo è anche un insulto per gli Stati Uniti, che hanno fatto un sacrificio enorme per fare in modo che l’Europa venisse liberata due volte durante un secolo, e in misura minore il Regno Unito come testimoniano i 30mila britannici morti in Italia». Poi ha concluso:«Per favore, non riscriva la Storia».

(Credits video: postato su Twitter da Luca Misculin)