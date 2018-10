I gelati Kinder arrivano in Italia

Non è neanche ufficialmente iniziato all’inverno che già si pensa alla prossima estate. Colpa della Kinder e della linea di gelati in collaborazione con Unilever, che arriverà anche in Italia con il nuovo anno.

I gelati Kinder arrivano anche in Italia, e qualcuno li ha già trovati negli scaffali

Ne saranno felici i fan della cioccolata tenuta in frigo. Kinder e Ferrero avevano presentato sul mercato internazionale la linea di gelati realizzata con Unilever, ma in Italia non se n’era vista nemmeno l’ombra. Meglio testare i prodotti su mercati più “facili”, almeno all’inizio, prima di affrontare il mercato italiano, ben più esigente e rinominato in tutto il mondo per la storica tradizione legata al gelato artigianale. I numeri però sembrano favorevoli: i mercati di Francia, Germania, Austria e Svizzera hanno risposto benissimo, coronando un successo che Unilever spera di ripetere anche nel Belpaese. In una nota, il colosso olandese ha annunciato che dall’estate 2019 anche i golosi italiani potranno assaggiare i famosi gelati e anche se non è ancora stata comunicata una data precisa per il lancio, online c’è chi dice di averli già visti nei supermercati Conad, Despar o in alcuni bar delle più grandi città italiane.

La ricetta del cioccolato Kinder in tre varianti

Ferrero ci mette ricetta e marchio Kinder, Unilever la produzione e la distribuzione, e sopratutto l’esperienza acquisita con i gelati Magnum e Algida. Per ora la linea di gelati prevede solo 3 formati: uno per tipo, per non scontentare nessuno. Per gli amanti del cono ci sarà il Cono Kinder Bueno che ripropone la ricetta dell’omonimo snack, uno dei più famosi della Ferrero. La crema alla nocciola, arricchita da salsa fondant al cioccolato al latte, è racchiusa in una cialda croccante e sovrastata da un disco di nocciole con gocce al cioccolato. Ne esiste anche una versione “mini”, per i più piccoli o per chi finge di voler restare a dieta. Chi preferisce il gelato su stecco viene accontento con il Kinder Ice Cream Stick che propone una base di crema al latte composta al 40% da latte intero avvolta da una glassata in cioccolato al latte tipico dei prodotti Kinder. Infine, per chi preferisce il biscotto, c’è il Kinder Ice Cream Sandwich. Anche questo ha una crema realizzata al 40% con latte intero e racchiusa tra due biscotti ai 5 cereali.

(Credits immagine: condivisa su Instagram da Algidaroma)