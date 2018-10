Il mistero dell’ospitata di Maria De Filippi da Caterina Balivo

Maria De Filippi doveva andare in onda nel programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo e trasmesso nella fascia pomeridiana dalla Rai. L’intervista – che Maria De Filippi ha sviluppato insieme alle piccole Gemelline (Camilla e Corinne), una rubrica fissa della trasmissione della Balivo -, non è però andata in onda. In attesa di una comunicazione ufficiale di viale Mazzini, non si conoscono ancora le cause per le quali si è rinunciato a pubblicare l’intervista.

LEGGI ANCHE > Stefano De Martino è stato hackerato? Foto hot su Instagram

L’ospitata di Maria De Filippi dalla Balivo è stata cancellata

Si susseguono le voci e i rumors in merito: si tratta forse dell’ennesimo sgarbo Rai-Mediaset in un momento in cui i rapporti tra le due aziende sembravano essersi ricomposti? Capita spesso, infatti, che storici volti del Biscione vengano ospitati in programmi della televisione pubblica (l’ultimo a farlo è stato Fabio Fazio, proprio con Maria De Filippi, dando addirittura la precedenza a competitors interni alla stessa Rai).

Non si comprendono, in ogni caso, le ragioni per cui la trasmissione sia andata in onda senza il pezzo con la De Filippi. Tanto più che, in rete, era stato già diffuso un piccolo trailer, con la De Filippi tartassata dalle innocenti domande delle Gemelline. Nei 50 secondi diffusi sul web, infatti, si può vedere il noto volto Mediaset soffermarsi sui suoi ricordi di scuola.

Cosa c’è dietro al mistero dell’ospitata di Maria De Filippi?

«Andavo bene solo nelle materie che mi piacevano di più – aveva detto la De Filippi a Vieni da me -, nelle altre copiavo spesso e prendevo un sacco di note perché arrivavo spesso in ritardo e chiacchieravo spesso con la mia compagna di banco».

L’intervista doveva essere mandata in onda alle 14.45 di oggi, 22 ottobre 2018. Non si sa se l’appuntamento, a questo punto, è solo rimandato o è cancellato completamente.