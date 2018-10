Addio a Joachim Ronneberg: l’uomo che fermò l’atomica di Hitler

L’uomo che fermò la bomba atomica di Hitler, il norvegese Joachim Ronneberg, è scomparso a 99 anni. Ronneberg fu uno degli emblemi della resistenza europea al nazismo. Nel 1943 guidò un’operazione top secret in una centrale sorvegliata nella regione meridionale del Telemark, sabotando le ambizioni nucleari della Germania.

L’operazione venne immortalata in un film hollywoodiano nel 1965, ‘Eroi di Telemark’, con Kirk Douglas come protagonista. Fuggito dalla Norvegia nel ’40 dopo l’invasione nazista, tornò per combattere. Nel ’43 guidò un commando di cinque persone per colpire la centrale idroelettrica di Telemark, che produceva la cosiddetta acqua pesante necessaria per produrre una bomba atomica. Paracadutati nel fiume nei pressi dell’impianto, riuscirono a piazzare gli esplosivi e far saltare tutto. Scapparono in Svezia sciando per 200 km, inseguiti dalle truppe tedesche. L’operazione, abbinata ai raid aerei statunitensi l’anno seguente, portò i tedeschi ad abbandonare il nucleare e fu uno degli atti di sabotaggio meglio riusciti della Seconda Guerra Mondiale.

