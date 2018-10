Il preside della scuola di Lodi Eugenio Merli ha negato di avere rilasciato un’intervista a Paolo Berizzi di Repubblica in cui affermava di avere disobbedito alla sindaca sulla vertenza legata all’accesso dei bambini straniere alla mensa scolastica.

Merli ha scritto una nota allo stesso giornale:

Prendo atto con stupore dell’articolo pubblicato il 17 ottobre a firma Paolo Berizzi. Non ho mai incontrato Berizzi e non ho mai rilasciato a lui dichiarazioni. Chiedo scusa alla sindaca di Lodi se alcune frasi che mi vengono attribuite possono averla offesa. Non ho mai pronunciato l’ingiuria: “Ho scelto di disobbedire alla sindaca”.