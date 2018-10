Parte Italia 5 Stelle, i netturbini romani impegnati in una rincorsa al decoro per rendere presentabile il Circo Massimo

Sabato 20 ottobre prende il via la festa del M5S Italia 5 Stelle al Circo Massimo di Roma, da diversi anni appuntamento fisso per la base pentastellata.

Nella notte Ama, il servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti della capitale, si è contraddistina per un particolare lavoro di pulizia, cura delle aiuole e trattori impegnati a rendere il più decoroso il Circo Massimo. Tutto dev’essere e anche i minimi dettagli sono stati curati alla perfezione.

“Stiamo preparando una grande manifestazione, un evento in cui potrete finalmente incontrare il Governo del Cambiamento. Vi aspettiamo tutti il 20 e 21 ottobre al Circo Massimo di Roma per #Italia5Stelle . Non mancate!” @francesca_flati https://t.co/88qt4Kwrra pic.twitter.com/1Ca0cJccP8

Lo racconta Il Messaggero:

C’è lo zelo e la mobilitazione che solo i grandi eventi, in questo caso politici, riescono a mettere in moto. E ieri infatti le squadre apposite dell’Ama erano molto alacri nel ripulire tutta la zona intorno al Circo Massimo dove andrà in scena la festa del partito di governo, in Campidoglio e Palazzo Chigi. Mini trattori e tosaerba alla riscossa per aiuole rasate, pulite e in ordine. La tradizionale festa del M5S, Italia 5 Stelle, porta una ventata di decoro notevole se si considera che i netturbini capitolini non stanno vivendo una stagione felicissima: continue assemblee e quindi poca operatività, uno sciopero fissato e confermato per il 5 novembre, un bilancio ancora da approvare, il blocco del turnover e quindi meno personale nuovo da assumere oltreché una ingarbugliata gestione dei conti della municipalizzata. Insomma, quelle aiuole linde sono un bel lusso rispetto ai tanti marciapiedi invasi dai rifiuti.