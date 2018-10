Si chiama Valter Longo e ha scalato la classifica del Time, nella sezione ‘salute’, entrando di diritto nella top 50. Uno scienziato italiano che conquista un traguardo internazionale attraverso i suoi studi, attraverso le sue ricerche e – soprattutto – attraverso le sue conquiste nel settore della nutrizione.

Valter Longo è stato scelto dal Time

Valter Longo è leader in vari gruppi sche sperimentano programmi di ricerca basati sul tema della longevità presso l’istituto Ifom di Milano e il Longevity Insitute della University of Southern California. Ora, è entrato a far parte del gruppo ristrettissimo delle persone inserite nelle classifiche della prestigiosa rivista statunitense.

Il merito, in modo particolare, è quello di aver proposto per primo la cosiddetta «dieta della longevità» conosciuta anche come «dieta mima digiuno», un nuovo regime che punta ad allungare l’età media e la vita delle persone attraverso una sana ed equilibrata alimentazione. Gli studi di Valter Longo sono basati quasi esclusivamente su un presupposto che rovescia i normali canoni d’indagine in questo settore. La sua domanda non è ‘perché si invecchia’, ma ‘perché non si resta giovani’, cercando di fornire risposte attraverso lo sviluppo di stili di vita che possono contribuire in questo.

La dieta mima digiuno di Valter Longo

La nuova dieta studiata da Longo si basa innanzitutto sull’astinenza da alcuni cibi che non devono essere consumati, primi tra tutti gli zuccheri (tranne quelli della frutta), carne, latte e latticini. Pesce, legumi, carboidrati complessi e grassi insaturi (come quelli delle noci o dell’olio extravergine d’oliva) possono essere i pilastri su cui si basa questo nuovo regime alimentare.

L’altro segreto che ha conquistato i redattori della rivista Time, inoltre, è quello di individuare il periodo di tempo dedicato al consumo dei pasti tra le 8 di mattina e le 20, impedendo all’organismo di assumere cibo per almeno 4 ore prima di andare a letto.

