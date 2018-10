Rihanna ha rifiutato di cantare al Superbowl, il motivo è politico

Suonare durante l’Halftime Show del SuperBowl, in un’esibizione seguita da circa cento milioni di americani, è un’opportunità importante per ogni cantante americano, per alcuni – come Lady Gaga- è addirittura il sogno di una carriera. Rifiutarlo sembra da pazzi. Eppure, Rihanna ha rifiutato di salire su uno dei palchi più importanti d’America, e lo ha fatto in segno di solidarietà con Colin Kaepernick.

Rihanna rifiuta il Superbowl, il sostegno a Colin Kaepernick

Una persona molto vicina a Robyn “Rihanna” Fenty, ha fatto sapere che «la NFL e la rete televisiva CBS volevano davvero che fosse lei la protagonista dello show ad Atlanta, ma si è rifiutata perché non è d’accordo con la presa di posizione della lega sulla questione dei giocatori che si sono inginocchiati durante il canto dell’inno». Il rifiuto della popstar sarebbe un segno di solidarietà verso i giocatori che nel 2016 hanno protestato contro le ingiustizie razziali inginocchiandosi durante il canto dell’inno americano pre-partita, in particolare Colin Kaepernick.

Chi è Colin Kaepernick, l’atleta che ha dato il via al “kneeling”

Il quarterback diventato volto dell’ultima campagna Nike, divenne un simbolo di opposizione politica nel 2016, quando si inginocchio durante l’inno nazionale prima della partita. La decisione di Colin Kaepernick si rivelò essere una mossa per protestare contro la brutalità della polizia e l’ingiustizia razziale. Dopo di lui, diversi giocatori imitarono il suo gesto, scatenando le ire del Presidente Usa Donald Trump. Dal 2017 Kaepernick non lavora più, perché nessuna squadra lo ha voluto. L’atleta ha allora intentato una causa ancora in corso contro la National Football League (NFL), accusandola di aver colluso per tenerlo lontano dal campo.

Rihanna ha rifiutato, parte il toto-cantante

Rihanna sarebbe stata, secondo alcuni media, la prima scelta della NFL; mentre altri sostengono che prima di lei fosse stata contatta Pink. La cantante statunitense avrebbe rifiutato perché le trattative stavano andando per le lunghe. A salire sul palco del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta il 19 febbraio saranno probabilmente i Maroon 5 insieme a Cardi B, ma non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale.

