La moglie di Adinolfi dice: «Io e Mario ci diamo dentro» e critica Fusaro sulla verginità

Ancora una volta sembra essere la vita sessuale delle persone famose a fare capolino nel flusso delle notizie. Questa volta, è Silvia Pardolesi, moglie del leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, a rivelare a un programma radiofonico – I lunatici di Radio 2 – a che punto sia l’intesa sessuale tra i partner. A quanto pare, tutto viaggia a gonfie vele.

Moglie Adinolfi: «Io e Mario ci diamo dentro»

«Io e Mario Adinolfi – ha detto la Pardolesi – ci diamo dentro, la dimostrazione è che sto per partorire. Non sono arrivata vergine al matrimonio con lui, ho conosciuto Mario che ero già un po’ più grandina, e lui era stato già sposato».

Insomma, dettagli davvero intimi. Che gettano un ulteriore spaccato della vita privata del cattolicissimo leader del Popolo della Famiglia, che ha una figlia con la ex moglie e un’altra con la Pardolesi, sposata a Las Vegas nel 2013.

La critica di Silvia Pardolesi ai coniugi Fusaro

«Io e lui – ha detto la moglie – ci siamo conosciuti grazie a me. Ho dovuto corteggiarlo un sacco di tempo prima di convincerlo ad incontrarci. Se l’è tirata, ha fatto il prezioso». Poi, c’è stata l’occasione di parlare del rapporto tra la vita cattolica e il sesso all’interno di una coppia, facendo riferimento alla recente intervista-scherzo della compagna di Diego Fusaro, in cui prima aveva fatto credere di essere ancora vergine, salvo poi smentire tutto poco dopo.

La critica a questo modo di raccontare – anche solo attraverso una boutade – il tema della verginità non è piaciuto alla moglie di Adinolfi, che ha attaccato: «È bene precisare che in una coppia cattolica il sesso non è un tabù, pensarlo è una cosa sbagliata. Anzi, le coppie cattoliche sono quelle che fanno più figli. Sono rimasta stupita: la questione della verginità è una cosa seria per chi crede ai valori cristiani. Invece i coniugi Fusaro l’hanno buttata in burla ed è una cavolata». Alla fine, la Parsolesi ha ipotizzato che, dietro quest’uscita della coppia Fusaro, ci possa essere una trovata promozionale vista la prossima uscita del libro del filosofo.

FOTO: ANSA/GIORGIO BENVENUTI