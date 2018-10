Il quadro di Banksy doveva distruggersi completamente (non a metà)

Il quadro ridotto a brandelli a Sotheby’s, dopo essere stato appena venduto all’asta per 60mila sterline doveva esser tritato completamente. Lo testimonia l’autore stesso, Banksy, in un video pubblicato sui social.

L’artista misterioso ha voluto replicare alle insinuazioni sulla ‘Ragazza col palloncino’. Molti pensavano che l’opera fosse stata distrutta solo in parte per aumentarne il valore sul mercato. Invece no. Il meccanismo che è stato azionato via telecomando si è inceppato, lasciando intatta la parte superiore del quadro. A testimoniarlo le prove (video) dei vari tentativi prima del tranello durante l’asta.