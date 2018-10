Il sindaco Bucci garantisce: «Il nuovo ponte a Genova entro Natale 2019»

Quando sarà costruito il nuovo ponte a Genova? Il sindaco del capoluogo ligure ha ribadito oggi la scadenza: entro fine 2019 la città avrà il viadotto. «Le cose stanno andando nella direzione giusta, credo che saranno rispettati i tempi di cui abbiamo parlato e che daremo un nuovo ponte a Genova entro Natale 2019», sono state le parole del primo cittadino e commissario alla ricostruzione Marco Bucci.

Il sindaco di Genova Bucci: «Il nuovo ponte entro Natale 2019»

Il sindaco ha parlato dei tempi per dare a Genova un nuovo ponte durante il sopralluogo in via Porro, stamattina, nel primo giorno delle operazioni di recupero degli effetti personali da parte degli sfollati. «Le cose – ha detto Bucci – stanno andando nella direzione giusta, anche per quanto riguarda gli emendamenti al decreto Genova in tema di rimborsi».

Il primo cittadino di Genova ha anche commentato il contrattempo legato all’allagamento di una delle abitazioni degli sfollati. «Oggi – ha detto Buzzi – abbiamo avuto una piccola sorpresa, ovvero dell’acqua che è tracimata dalle cisterne allagando un appartamento, valuteremo eventualmente di modificare i turni di ingresso nelle abitazioni anticipando l’ingresso in quelli più vicini ai serbatoi». «Ma a parte questo problema – ha proseguito Bucci – l’operazione si può considerare un successo ottenuto grazie a tante cose che sono state fatte, e grazie al via libera della magistratura e della commissione tecnica». Il sindaco ha ringraziato Vigili del fuoco, Protezione civile e tutte le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni. «Faremo un aggiornamento giornaliero dei rientri – ha poi concluso il primo cittadino – per monitorare al meglio».

(Foto di copertina da archivio Ansa: il ponte Morandi crollato a Genova. Credit immagine: ANSA / LUCA ZENNARO)