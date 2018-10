Travaglio si scaglia contro Di Mare al Tg1 e ricorda il falso telegiornale-spot per Pampers

Oggi Marco Travaglio punta il dito contro Franco Di Mare. Il direttore del Fatto Quotidiano si occupa delle nomine in Rai per la guida delle reti e dei telegiornali. Nel toto-nomi delle ultime ore, mette in risalto in modo particolare quello, appunto, del giornalista Franco Di Mare. Quest’ultimo, secondo alcuni rumors, sarebbe uno dei candidati principali alla direzione del Tg1 o del Tg2.

Travaglio contro Di Mare per la direzione del Tg1

Un ruolo – lo ricordiamo – per il quale è stato indicato, sempre da voci di corridoio, anche lo stesso Marco Travaglio. Tuttavia, nel fare una panoramica delle possibili persone candidate alla direzione dei telegiornali della Rai (Travaglio dichiara le candidature di Carlo Freccero e di Federica Sciarelli improbabili, perché sono professionisti troppo bravi), analizza anche – in maniera decisamente critica – la posizione di Gennaro Sangiuliano e, appunto, quella di Franco Di Mare.

A proposito di quest’ultimo, Travaglio tira fuori dal cassetto un vecchio aneddoto, risalente al 2008, nel centro congressi dell’Auditorium di Pescara. Dal palco, Franco Di Mare annuncia una edizione straordinaria del Tg1. Nel monitor parte la sigla e compare il volto dell’altro conduttore del Tg1, Attilio Romita. In realtà, si scoprirà che si tratta di un falso telegiornale, in cui non si vuole far altro che celebrare il 50° anniversario della ditta Fater spa, che produce Tampax, Pampers e Tempo. In otto minuti di filmato si utilizzano i volti e le voci dei principali leader mondiali per fare l’elogio dell’azienda.

Travaglio ricorda l’episodio di Franco Di Mare e l’azienda che produce i Pampers

Travaglio, tuttavia, ricorda anche che Di Mare e Romita presero le distanze da quell’iniziativa, che in un primo momento furono vittime di un provvedimento disciplinare di censura da parte dell’ordine dei giornalisti (gli iscritti all’ordine non possono in alcun modo fare pubblicità), provvedimento che poi fu annullato dopo un ricorso. Di Mare e Romita affermarono che il video era stato trasmesso a loro insaputa.

Travaglio utilizza questo aneddoto per esprimere la sua critica alla «candidatura» di Di Mare alla direzione del telegiornale. «Sempre che – continua il giornalista – non cada vittima della storica inimicizia con Elisa Isoardi (attuale compagna del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ndr), nata ai tempi della co-conduzione di Unomattina. Nel qual caso – conclude Travaglio – bisognerebbe ringraziare Lady Salvini perché nel passato di Francuzzo c’è qualcosa di più imbarazzante delle vecchie ruggini con lei».