Stefano De Martino è stato hackerato? Foto hot su Instagram

Il cellulare del ballerino Stefano De Martino sarebbe stato hackerato. Il telefono dell’ex marito di Belen Rodriguez sarebbero stato rubato e ora foto e video sarebbero in rete. La storia è però finora molto strana. Finora l’artista non ha commentato il fatto.

STEFANO DE MARTINO HOT? IN BOXER. DA DOVE PARTONO LE FOTO

A riportare alcune foto dove Di Martino compare in boxer davanti a un letto è la pagina Instagram GossipTvOfficial. Nelle immagini spiega GossipTvOfficial De Martino sarebbe in compagnia di una ragazza mora, della quale ancora non si conosce ancora l’identità.

Non sembrano foto in posa ma frame di una clip che finora, in rete, sembra non emergere.

(foto ANSA/MAURIZIO DEGL’INNOCENTI)