Michael Bublé cambia idea: «Non mi ritiro»

Michael Bublé come Antonio Cassano: dice che si ritira, poi smentisce, poi lo dice di nuovo e alla fine lo fa. E se non c’è due senza tre, questa potrebbe essere una smentita temporanea. Il 27 settembre Michael Bublé aveva presentato il suo ultimo album Love, facendo partire ufficialmente il countdown per Natale. Perché non c’è natale senza Bublé. Poi però, la cattiva notizia: «Ho fatto l’album perfetto, dopo questo mi ritirerò dalle scene». Per la gioia di tutti i suoi fan, pare si sia trattato di un fraintendimento.

Michael Bublé non lascia la musica, l’intervista al Daily Mail che ha gettato il panico tra i fan

In una commovente intervista con il Daily Mail’s Weekend Magazine, il cantante Canadese ha raccontato che la malattia del figlio di due anni fa lo ha profondamente cambiato, e che non voleva mettere «mai più l’ego di questo lavoro davanti alle persone che amo». Al piccolo Noah, che all’epoca aveva solo 5 anni, era stato diagnosticato un tumore. Una notizia terribile, che aveva infatti interrotto il tour di Michael Bublé. Il piccolo si è completamente ripreso, ma la ferita è rimasta aperta. «Quello che è successo ha cambiato la mia percezione della vita» dice nell’intervista aggiungendo che dopo l’uscita dell’album Love il 16 novembre, avrebbe abbandonato le scene per dedicarsi alla famiglia, appena allargatasi con la nascita di Vida. Racconta di come si sia sentito egoista, superficiale, ossessionato dalla vendita dei biglietti e dalla promozione sui social e sui media. La malattia di Noah lo ha riportato sulla terra, nella maniera più brutale, e lo ha riavvicinato alla bellezza del fare musica, ed è ciò che questo album racconta. Così è nato Love, che definisce essere «il mio album migliore». Alla fine dell’intervista, la dichiarazione incriminata: «Questa è la mia ultima intervista. Mi ritiro. Ho creato il disco perfetto e adesso posso lasciare la carriera dal punto più alto». L’annuncio ha fatto il giro del mondo, sebbene anche il giornalista nell’articolo aggiungesse:«A dir la verità, non credo che lo intenda per davvero». E secondo la sua manager, è stata un’affermazione impulsiva e non veritiera.

LEGGI ANCHE >Michael Bublè si ritira temporaneamente per stare vicino al figlio malato

Michael Bublé non lascia la musica, la smentita della sua portavoce

«Michael Bublé non ha nessuna intenzione di ritirasi» ha dichiarato Liz Rosenberg, la sua portavoce, al giornale Insider e aggiunge «non ero presente all’intervista ma di sicuro quelle parole sono state estrapolate dal contesto». Forse, sottolinea Rosenberg, ha parlato di un possibile ritiro «mentre discuteva delle diverse emozioni che ha vissuto in questi ultimi anni, ma vi assicuro che con un nuovo album in uscita, apparizioni in TV e un possibile tour, non sta certamente andando in pensione».

(Credits immagine: ANSA/GIORGIO ONORATI)