Mélenchon si ribella alla perquisizione della polizia al grido: «La République c’est moi» | VIDEO

Jean-Luc Mélenchon è il campione della sinistra francese. Il suo movimento La France Insoumise ha ottenuto, alle ultime elezioni presidenziali, un consenso maggiore rispetto a quello conseguito dallo storico partito socialista francese, ormai in crisi d’identità. Mélenchon rappresenta l’ultimo argine – visto anche il rapido e improvviso declino dell’estrema destra di Marine Le Pen – alla politica centrista di Emmanuel Macron.

Nella giornata di ieri, tuttavia, il leader della sinistra francese è stato sottoposto a una perquisizione all’interno dei suoi uffici. Le cause – stando a quanto riportato dal quotidiano Le Monde – sarebbero rappresentate da un presunto abuso di finanziamenti da parte dello staff di Mélenchon proprio durante l’ultima tornata elettorale e al suo periodo di permanenza a Bruxelles e a Strasburgo come parlamentare europeo, ruolo ricoperto dal 2009 al 2017.

Diciamo che Mélenchon non ha reagito propriamente bene alla perquisizione della gendarmeria.

French far-left politician @JLMelenchon aggressively screaming at police officer as the headquarters of his party are being searched in connection with possible EU funds misuse. Money quote: « La république, c’est moi! »pic.twitter.com/tIBeAKGMi8

— Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) 16 ottobre 2018