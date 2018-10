Mary, Allegra e i trentenni: «Dobbiamo fregarcene del timer che viene da fuori, ma ascoltare quello che viene da dentro»

Esiste l’amore giusto? O meglio ancora: esiste davvero l’amore? Mary G. Baccaglini, autrice del sito “Confessioni di una mente cinica, isterica e romantica” ha da poco scritto “Mal che vada ci innamoriamo“. Un romanzo che non è il solito romanzo d’amore ma descrive la storia di Allegra, 30 anni e i suoi voli pindarici tra emozioni, aneddoti, storie divertenti. La storia di Allegra è quella di tante e tanti trentenni in Italia. Quelli che cercano il vero amore mentre sono in equilibrio precario nella vita di tutti i giorni. Con lei abbiamo chiacchierato un po’ di Allegra, su come è nato il libro e tanto altro ancora.

“Mal che vada ci innamoriamo” non è il classico romanzo d’amore. Come è nata questa storia? Cosa ti ha spinto dopo l’esperienza di “Confessioni di una mente” a raccontare di Allegra, 30 anni, alla ricerca pindarica del compagno giusto. La sua storia e il suo vissuto sono molto simili a quello di tante trentenni d’oggi.

Io parlo d’amore da sempre e non saprei francamente di che altro parlare. L’amore è quella forza che smuove qualsiasi armatura, ma viviamo in tempi complessi, dove la figura maschile è spesso – ingiustamente – screditata e quella femminile vive di concetti giusti che troppe volte però non trovano coerenza con la realtà. Quando 4 anni fa ho aperto il blog ho capito che avrei potuto aiutare le donne a trovare una loro dimensione, e gli uomini a capire meglio le donne. Ho ascoltato tante storie, tutt’ora una volta a settimana faccio delle dirette sul mio gruppo Facebook “Parlami d’amore Mary G.” dove tratto argomenti che possono dare un po’ di chiarezza. Il romanzo nasce dall’esigenza di creare un modello femminile nuovo: una donna di trent’anni, indipendente, forte, ma con una voglia spasmodica di essere amata, perché le donne sono stanche di dover essere sempre Wonder Woman, e sono esauste di dover sembrare bisognose di un uomo a tutti i costi. Allegra racchiude con equilibrio le due anime, spesso in contrasto.

I social hanno cambiato approcci, tempi e modi di innamorarsi. Nell’epoca di Tinder è più difficile trovare la persona giusta? Ma poi in realtà esiste “una persona giusta”?

I social hanno dato la possibilità di avere più scelta, di fare un’importante scrematura iniziale, di analizzare i candidati. L’altra faccia della medaglia è che la ricchezza delle possibilità ha creato una frenesia, una mancanza di voglia di fermarsi a conoscere davvero una persona, si esaurisce tutto in poche battute, siamo sottoposti a giudizi continui e spesso feroci. Dobbiamo dare il meglio di noi in tempi brevissimi e questo spesso è castrante. Sono favorevole alle dating app, se usate con un equilibrio, con uno scopo. Per quanto riguarda l’uomo giusto non esiste uno giusto a priori, ma uno giusto per la persona che siamo in un preciso momento della nostra vita. Sono convinta che l’amore più intenso si viva nel qui e ora, il resto chissà.

Oggi siamo tutti di corsa. A dispetto di una maggiore “apertura” culturale in Italia le donne (e perché no anche gli uomini) sono visti come un latte in scadenza negli iper. Dopo i trenta iniziano i preamboli del “se non ti leghi a qualcuno forse hai un problema tu, devi essere più elastica/o, etc etc”. L’Italia secondo te è un paese che deve fare ancora passi da gigante nell’emancipazione femminile? Dobbiamo tenere presente il timer che ci impongono da fuori oppure possiamo tranquillamente fregarcene?

Tutto il mondo deve fare ancora passi da gigante per l’emancipazione. In Italia però sicuramente più che in altri paesi, la pressione dei trent’anni si percepisce. Basti pensare a quella penosa campagna chiamata Fertility Day avvenuta pochissimi anni fa. La fretta comporta la mancanza di scegliere la persona giusta con cui formare una famiglia e la scelta impulsiva provoca sempre sfaceli sentimentali, proprio perché è dettata dal bisogno e non dall’amore. Dobbiamo fregarcene del timer che viene da fuori, ma prestare attenzione a quello che viene da dentro. Fare un figlio è la scelta più coraggiosa e folle che una donna possa fare. Farla per fretta, rischia di rendere più persone infelici.

Allegra ha sempre una risposta per tutto. Fornisce consigli alle sue lettrici, sa esattamente come finisce un appuntamento e se davanti a te c’è un miracolo o l’ennesimo stronzo. Eppure, nonostante questo, non riesce a dare i consigli esatti a se stessa. Quanto c’è di Allegra in te?

Allegra sono io, ma siamo tutte, quando con incredibile razionalità capiamo al volo una situazione e sfoggiano consigli meglio di un guru e poi, quando ci innamoriamo noi, non sappiamo distinguere i chiari segnali dell’amore. Io nella vita sono una consulente sentimentale proprio per questo, perché sono più brava con gli altri. Ma amando la coerenza, quando capita a me, mi chiedo: cosa risponderesti se al tuo posto ci fosse una delle tue ragazze? Di solito funziona.

Hai davanti a te una persona amica. Quale estratto (parte) del tuo romanzo gli offriresti oggi, come consiglio?