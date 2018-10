Taglio ai vitalizi, il Sì del Senato. Di Maio: «Promessa mantenuta. Evviva!».

La delibera sui vitalizi passa anche al Senato e Luigi Di Maio festeggia il risultato su Instagram. Il vicepremier ha immediatamente postato una foto che recita “fine della casta” e una caption che trasuda entusiasmo:«Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!».

Riforma vitalizi, la delibera approvata dal Senato

Uscendo dal Consiglio di presidenza il questore del Senato Paolo Arrigoni (Lega) ha confermato i numeri dell’approvazione: «La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto» e a non partecipare sono stati in tanti. Al momento del voto infatti Forza Italia e Partito Democratico hanno lasciato l’aula, ma il provvedimento è passato lo stesso. La riforma, che entrerà in vigore dal prossimo anno, taglia i vitalizi degli ex deputati, i cui assegni verranno ricalcolati secondo il metodo contributivo disposto dalla Camera. Ma prima bisognerà scavalcare l’ondata dei ricorsi presentati proprio da quegli ex deputati: a luglio, dopo l’approvazione della Camera, ne erano stati presentati più di 1000. Adesso che anche il Senato ha dato il via libera, sicuramente aumenteranno. I 5 stelle però, non si fanno spaventare: «I ricorsi? Siamo pronti» dice Laura Bottici.

Riforma vitalizi, l’orgoglio dei 5stelle e della Lega

«L’era della casta è finita: il privilegio di pochi diventa un diritto di tutti, quello al risparmio di risorse pubbliche» afferma orgoglioso il questore della Camera dei Deputati e portavoce del MoVimento, Federico D’Incà. «Siamo orgogliosi di aver mantenuto questa promessa e di poter restituire agli italiani 280 milioni a legislatura che potranno essere reinvestiti in servizi per i cittadini» continua D’Incà. «Abbiamo agito in tempi rapidissimi» dichiarano i senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana Nisini e Paolo Tosato, aggiungendo: «Dalle parole ai fatti, contro i privilegi di pochi, in favore di tutti gli italiani».

(Credits immagine. ANSA/MASSIMO PERCOSSI)