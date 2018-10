«Due uomini non fanno una madre». La nuova campagna choc del movimento ProVita

«Due uomini non fanno una madre. #StopUteroinAffitto’“»: è lo slogan scelto per l’ennesima campagna Choc di provita. Due uomini, identificati come Genitore 1 e Genitore 2, spingono un capello con dentro un neonato in lacrime, con un codice a barre sul petto. I manifesti contro l’utero in affitto sono stati affissi dall’associazione a Roma, Milano e Torino.

Manifesti Choc ProVita, contro la «mercificazione delle donne»

La polemica del movimento ProVita nasce dalla scelta dei tre comuni di permettere a persone dello stesso sesso di riconoscere i figli nati con utero in affitto. Secondo quanto scritto nel comunicato dell’associazione, i comuni cosi facendo violano « la legge e il supremo interesse del bambino» disponendo «la trascrizione o l’iscrizione di atti di nascita di bambini come figli di «due madri» o «di due padri». La campagna di “sensibilizzazione” coinvolge manifesti e camion vela che «gridano in modo forte e chiaro che l’utero in affitto è un ignobile mercimonio: i ricchi, con i loro soldi, si permettono di schiavizzare donne e di comprare bambini, oggetto dei loro desideri». «La nostra iniziativa – ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita – intende sottolineare ciò che non si dice e non si fa vedere dell’utero in affitto, perché noi siamo dalla parte dei più deboli, i bambini, ma anche per la salute delle donne, trattate come schiave e ignare dei rischi per la salute a cui si espongono». «L’utero in affitto è vietato in Italia e i bambini non si comprano – ha continuato l’altro promotore del Family Day, Jacopo Coghe di Generazione Famiglia – perché sono soggetti di diritto e non oggetti. Con l’utero in affitto la dignità delle donne viene calpestata per accontentare l’egoismo dei ricchi committenti. Dall’immagine si vede bene cosa manca a questo bambino: la mamma».

Manifesti Choc ProVita, Chiara Appendino risponde: «Continuerò le trascrizoni»

La sindaca del capoluogo piemontese ha immediatamente risposto dal profilo Twitter ufficiale: «Due persone che si amano fanno una famiglia» scrive Chiara Appendino e aggiunge che «continuerò le trascrizioni non smetterò di dare la possibilità a questo amore di realizzarsi». Anche a Roma, sono partite richieste ufficiali per rimuovere i manifesti. Se ne è fatto portavoce il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi che in una nota scrive che «i provocatori e offensivi manifesti dell’associazione Pro-vita violano il codice etico di Roma capitale e lanciano un messaggio chiaramente di stampo omofobo». Pelonzi continua scrivendo che «ancora una volta a Roma sono stati affissi manifesti che ledono i diritti delle persone e prendono di mira le famiglie arcobaleno». Il riferimento è ad un’altra campagna sempre promossa da ProVita contro l’aborto, che aveva sollevato grandi polemica e avere portato la sindaca Virginia Raggi alla rimozione dei manifesti. Proprio a lei si rivolge in confusione della nota Pelonzi:« La sindaca Raggi ne disponga la rimozione e prenda le distanze da chi promuove messaggi equivoci e oscurantisti».

