L’assessore di Cascina che ha offeso Cristina Parodi si è dimessa

«Ha una corna per ogni lentiggine» aveva detto in un video postato sui social network e rivolto a Cristina Parodi che aveva detto in un’intervista che l’ascesa della Lega era dovuta all’ignoranza delle persone. Sonia Avolio era assessore di Cascina, in provincia di Pisa. Era perché oggi è arrivata la notizia delle sue dimissioni.

Dopo le offese a Cristina Parodi, si dimette l’assessore di Cascina

Troppo vasta l’eco mediatica che l’ha travolta dopo il video in cui rivolgeva delle offese sessiste alla giornalista che da qualche anno conduce delle trasmissioni in Rai. Non è bastata la parziale retromarcia dell’ormai ex assessore, che qualche ora dopo la diffusione virale del video in cui attacca la maggiore delle sorelle Parodi, aveva scritto: «Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso dal mio video: volevo fare ironia e non mi è riuscito. Sono greve, non cattiva».

Parole che non hanno placato la bufera, evidentemente. Sonia Avolio ha deciso di restituire le deleghe per le quali era assessore. Lo ha fatto in una lunga nota, in cui ha rivendicato la sua militanza nella Lega e la vittoria alle elezioni amministrative in un territorio, come quello del Pisano, tradizionalmente votato a sinistra.

La nota di Sonia Avolio dopo le parole contro la Parodi

«Sono sempre stata una donna schietta – ha detto la Avolio -, sincera e coerente. E questo fatto mi porta anche a riconoscere gli errori che, come tutti, commetto. Per questo ho deciso di dimettermi da assessore di Cascina. Ho lavorato per due anni da assessore, mettendo al primo posto sempre i cittadini, specialmente quelli più bisognosi. A loro rivolgo le mie scuse, qualora si fossero sentiti offesi o traditi dalle polemiche che mi hanno travolto nei giorni scorsi».

Restano comunque forti le resistenze all’interno della Lega: i rappresentanti locali del partito, preso atto delle dimissioni della Avolio, continuano a chiedere le scuse della Parodi che, con le frasi pronunciate nei confronti degli elettori del Carroccio, avrebbe «offeso larga parte dell’elettorato italiano».