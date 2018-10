Tragica morte a Brescia: muore travolta da un’automobile mentre era seduta al bar

Stava tranquillamente seduta a un bar. Eppure, una tragica fatalità ha causato l’incidente che le ha stroncato la vita. Una 55enne di Brescia era seduta in via Milano, nella città lombarda quando – nella mattinata del 15 ottobre 2018 – è stata letteralmente travolta da una automobile che stava transitando in quell’area. Il veicolo ha perso il controllo per evitare di scontrarsi con un’altra vettura che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Donna morta Brescia per un tragico incidente

Per evitare l’impatto, la macchina è finita oltre il marciapiede e il cordolo che precede lo spazio esterno al bar di Brescia, travolgendo la 55enne che, in quel momento, era seduta a uno dei tavolini del locale. Le sue condizioni sono sembrate immediatamente serie, tanto che la donna è arrivata già in fin di vita presso gli Spedali civili di Brescia.

Il locale in questione è il bar Leo Gaio, che si trova proprio di fronte al Vantiniano. La macchina che ha investito e travolto la 55enne è una Chevrolet Spark. Sul posto, oltre ai soccorsi, si sono recate anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare gli opportuni rilievi. La donna è morta pochi minuti dopo in ospedale. L’area è stata interdetta al traffico per un’ampia porzione di giornata. Una morte davvero inspiegabile, che si fa fatica a comprendere e ad accettare.

[FOTO di via Milano a Brescia da Google Maps]