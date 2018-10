Cosa è successo oggi a Colonia: dove una donna è stata tenuta in ostaggio

Liberata la donna che veniva tenuta in ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia. Lo ha affermato un portavoce della polizia all’ANSA. La polizia è intervenuta liberando la donna, e arrestando il sequestratore. Non è noto se la donna sia ferita. La polizia non diffonde per ora dettagli sulle generalità dell’uomo.

(ultimo aggiornamento 15.20)

Caos nella stazione ferroviaria centrale di Colonia, nel nord della Germania. Un uomo ha preso in ostaggio una donna all’interno della farmacia adiacente alla stazione.

Aggiornamento ore 14.29 “Non sono stati sparati colpi d’arma da fuoco né vi sono vittime”. A dirlo, con un messaggio sul proprio profilo Twitter, la polizia di Colonia che smentisce le notizie circolate in precedenza, secondo cui nella stazione si era verificato un conflitto a fuoco con dei morti.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme in #Köln: Wir bestätigen derzeit keine #Schüsse und keine #Toten. Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 ottobre 2018

In questo altro tweet invitano a non fare dirette Facebook o Live e postare foto sull’azione di polizia tutt’ora in corso

Aktuelle Info zur #Geiselnahme in #Köln: Posten Sie keine Fotos/Videos vom Polizeieinsatz! Streamen Sie nicht live, damit unterstützen Sie den Täter! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 ottobre 2018

Aggiornamento ore 14.18 – “La polizia è in contatto con l’aggressore”, ha spiegato un responsabile della polizia alla emittente tedesca NTV. La polizia ha transennato la zona, la stazione è stata evacuata e la circolazione ferroviaria è stata interrotta.

Aggiornamento ore 14.10 – La polizia di Colonia parla di situazione ancora confusa, in azione decine di poliziotti. Chiusi i binari da 6 ad 11 della stazione principale della città.

Aggiornamento ore 14.00 – Qui un tweet dove la polizia invita a non diffondere notizie non confermate

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln: Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! Damit unterstützen Sie uns.

Wir haben derzeit keine Hinweise auf #Schüsse! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 ottobre 2018

Aggiornamento ore 13.50 – A Colonia la polizia locale parla di “una situazione di minaccia all’interno in una farmacia” con presa di ostaggi. Il quotidiano cittadino Koelner Stadt Anzeiger afferma che si sarebbero sentiti degli spari nella stazione. Sui social media si moltiplicano testimonianze di persone che hanno abbandonato precipitosamente l’area della stazione.

Non è chiaro se sono uno o più ostaggi, né se siano più d’uno i sequestratori. Le forze dell’ordine hanno lanciato su Twitter un appello ai cittadini chiedendo di evitare “la zona della stazione ferroviaria”.

Sulla zona è in corso una evacuazione. Tutta l’area intorno alla stazione è stata chiusa dalle forze di polizia. Molti binari sono stati chiusi, la ferrovia avverte che ci potranno essere cancellazioni e ritardi. Anche i vigili del fuoco sono sul posto.