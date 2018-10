Nadia Toffa rivela per la prima volta: Â«Il cancro si Ã¨ ripresentato a marzo, operata due volteÂ»

Nadia Toffa è stata operata anche una seconda volta. La rivelazione è avvenuta negli studi di Verissimo e sarà trasmessa nella puntata condotta da Silvia Toffanin che andrà in onda sabato 13 ottobre 2018. L’inviata de Le Iene ha parlato per la prima volta della sua recidiva, che si è ripresentata nel mese di marzo dopo che, in seguito al malore avvertito in un albergo, era già stata operata per un tumore.

Nadia Toffa operata due volte, la rivelazione a Verissimo

«È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta» – ha detto Nadia Toffa parlando con Silvia Toffanin e vincendo gli ostacoli che le hanno impedito, fino a questo momento, di parlare del secondo episodio che ha segnato la sua salute nel corso dell’ultimo anno. «Ho subito più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente».

Le anticipazioni della puntata di Verissimo con Nadia Toffa

Con queste dichiarazioni, Nadia Toffa non ha fatto altro che confermare le indiscrezioni che si erano già diffuse nella primavera-estate del 2018. In seguito al primo intervento chirurgico, l’inviata de Le Iene aveva ripreso a lavorare nel programma Mediaset. Poi, all’improvviso, si era assentata nuovamente, non pubblicando nulla neanche sui suoi canali social. In molti avevano parlato di un nuovo problema di salute per la giornalista, notizia che tuttavia non aveva mai avuto un riscontro ufficiale.

Il lavoro a Le Iene, che adesso è ripreso regolarmente, rappresenta comunque il vero toccasana per Nadia Toffa che ha concluso così la sua intervista: «Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di non mollare mai perché non sono sole e che Le Iene portino bene!».

(Immagine da video di: Le Iene / Italiauno / Mediaset)