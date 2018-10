La fake news della Rai che ha annullato la puntata di Report sulla Juventus

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia dell’annullamento, da parte della Rai, della messa in onda della puntata di Report sulla Juventus, in programma lunedì 22 ottobre. Ma si tratta di una bufala diffusa dal sito tuttoilcalcio24.it. Abbiamo parlato con il conduttore del programma di inchiesta di Rai3, Sigfrido Ranucci, che ci ha confermato come non la notizia sia completamente priva di fondamento.

Nella pagina che ha riportato questa fake news si legge: «Report Rai 3: è stato comunicato che verrà annullata la messa in onda (prevista per il 22 ottobre) della puntata che vedeva protagonista Marotta e le intercettazioni telefoniche che lo coinvolgevano. Il servizio sarà trasmesso a data da destinarsi, ma dato il clamore suscitato, non si esclude che potrebbe essere archiviato». Senza spiegare nulla: dai motivi alla fonte di questa informazione.

La puntata di Report sulla Juve andrà regolarmente in onda

Sigfrido Ranucci, però, ci ha smentito categoricamente questa notizia, derubricandola a bufala. La messa in onda della tanto attesa puntata di Report sulla Juventus, andrà quindi in onda lunedì 22 su Rai3, con i documenti esclusivi, gli sms e le intercettazioni che ruotano attorno al rapporto tra alcuni dirigenti bianconeri (con grande attenzione al ruolo dell’ex direttore generale Beppe Marotta) e i rappresentanti di un clan calabrese legato alla ‘ndrangheta.

Il sito che ha diffuso la bufala

Controllando alcune delle notizie pubblicate sul sito tuttoilcalcio24.it, appaiono evidente come il tenore – chiamiamolo così – delle storie raccontate siano tutt’altro che verosimili. Come il parere di Luciano Moggi – definito «noto amministratore delegato» – sul nuovo acquisto del Milan Lucas Paquetá. Non si sa chi sia a scrivere su questo sito, né chi sia il proprietario. Tutti gli articoli sono firmati «redazione» e non esiste una pagina di contatti, se non quella che rimanda al sito Altervista, piattaforma web italiana per creare siti.

(foto di copertina: screenshot da www.tuttoilcalcio24.com)