Il Ken umano è stato arrestato: «La sua foto non corrisponde a quella dei documenti»

⤵ @rodrigoalvesuk , conhecido como Ken Humano, foi "preso" em Berlim. Ele estava usando um passaporte antigo e por conta de suas 59 plásticas, a polícia teve dificuldades em reconhecê-lo como a pessoa da foto do passaporte. "Eu fui parado pela polícia alemã, eles querem ver meu passaporte, e eu percebi que não pareço nada com a minha foto no passaporte. Agora eles estão interrogando a minha equipe. Meu produtor conversando com eles, eu estou tendo problemas, vou ter que ir até a Embaixada Britânica para ter um novo passaporte", disse o Ken Humano no Stories do Instagram. Pouco depois, ele postou um novo vídeo, já sem algemas, mostrando que resolveu sua situação com a polícia alemã. #lindosepagosplásticasdefamosos