L’Inghilterra ha creato il Ministero per la prevenzione dei suicidi

Ogni anno, circa 4500 britannici si tolgono la vita. Il suicidio è la principale causa di morte nel Regno Unito per gli uomini fino ai 45 anni. Sono cifre preoccupanti, che il governo inglese non vuole ignorare. Nella giornata mondiale per la salute mentale, il primo ministro Theresa May ha annunciato che verranno destinati 1.8 milioni di sterline per supportare la Samaritans’s helpline, una linea telefonica di aiuto attiva 24 ore su 24, in modo che l’associazione rimanga gratuita. Non solo: verrà anche istituito un ministero apposito, il primo al mondo.

Ministero per la prevenzione dei suicidi, alla guida il ministro della salute Doyle

Alla guida del ministero per la prevenzione dei suicidi ci sarà Jackie Doyle-Price, già ministro alla salute. Doyle lavorerà con una task force creata appositamente con membri di associazioni ed esperti nella prevenzione di autolesionismo e suicidio. Dando l’annuncio, Theresa May ha sottolineato la necessità di «porre fine ad uno stigma che costringe molte persone a soffrire in silenzio. Possiamo prevenire questa tragedia».

We can end the stigma that has forced too many to suffer in silence. We can prevent the tragedy of suicide taking too many lives. And we can give the mental wellbeing of our children the priority it so profoundly deserves. #WorldMentalHealthDay https://t.co/NQ1LOKTImT — Theresa May (@theresa_may) October 10, 2018

Jackie Doyle-Price ha dichiarato che ricoprendo il ruolo di ministro della salute ha «incontrato molte persone colpite dal suicidio dei propri cari. Le loro storie di dolore e perdita mi accompagneranno per tutta la vita». Queste persone, ha continuato, verranno coinvolte attivamente nelle iniziative del ministero per sovrintendere insieme agli esperti «un piano governativo di prevenzione del suicidio, per assicurarsi che le loro voci vengano sempre ascoltate».

Ministero per la prevenzione dei suicidi, il focus sulle scuole per aiutare i più giovani