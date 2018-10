Nuovi problemi di salute per Selena Gomez, ricoverata in una clinica psichiatrica

La storia di Selena Gomez aveva commosso tutti. L’ex fidanzata di Justin Bieber, star delle produzioni Disney per adolescenti, si era sottoposta qualche tempo fa a un trapianto di rene per il quale la sua donatrice è stata la migliore amica Francia Raisa. E tutti ricordiamo la straordinaria – per potenza emotiva – fotografia che immortalava le due ragazze sorridenti e mano nella mano dopo l’operazione chirurgica perfettamente riuscita.

Selena Gomez, nuovi problemi di salute per lei

In ogni caso, Selena Gomez ha una serie di problemi di salute che ne hanno condizionato profondamente la carriera. La 26enne, già qualche mese prima del trapianto, aveva combattuto contro il lupus, una malattia autoimmune: già all’epoca dei fatti la cantante e attrice fu costretta a trascorrere 90 giorni in una clinica riabilitativa. Alla fine di quel periodo manifestò alcuni sintomi di depressione.

Ora, è il portale di gossip statunitense Tmz a fare un’altra, drammatica rivelazione sulla storia di Selena Gomez. La cantante – che ha 61 milioni di followers su Facebook e 144mila followers su Instagram – sarebbe ricoverata in una clinica psichiatrica dell’East Coast in seguito a un crollo emotivo.

«Selena Gomez si è strappata la flebo dal braccio»

Il portale Tmz ha rivelato anche la causa di questo presunto crollo emotivo. La giovane pop-star, infatti, sarebbe stata ricoverata in clinica per ben due volte in poco tempo, per far fronte alla sua carenza di globuli bianchi. Mentre si trovava in una stanza al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, infatti, avrebbe tentato di strapparsi via una flebo che le era stata somministrata.

Il sito Tmz mette in correlazione questi ultimi episodi, confermati da «molteplici fonti», con l’assenza di comunicazioni, nell’ultimo periodo, di Selena Gomez sui social network. Almeno dal 26 settembre, infatti, la Gomez non ha postato alcun nuovo contenuto sui suoi canali. E, intanto, sui social network è già partita la gara di solidarietà tra i suoi fan, a colpi di hashtag #PrayForSelena.

(Foto dal profilo Instagram di Selena Gomez)