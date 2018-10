Il calcolatore del reddito di cittadinanza che è un servizio a pagamento (e usa il logo di Grillo e dell’Inps)

Gira su diversi siti (e testate) un Google Ad che invita il lettore a inserire i propri dati per capire se merita o meno il reddito di cittadinanza. La pubblicità riporta il logo dei meetup M5S e le figure di Salvini o Di Maio. In realtà porta a un servizio di abbonamento sul proprio smartphone. Ecco cosa ha scoperto David Puente:

Attenzione però, perché nelle scritte in alto (piccole) leggete “Servizio Musikdate: news e video dal web in abbonamento”. Nel link “termini e condizioni” si parla di un abbonamento pari a 7 euro a settimana ( https://t.co/4wmlJanBJp ). pic.twitter.com/x0B0KzLeZP

Se si va avanti con il test (a proposito, non cliccate sui link in questione) si avvierà sul proprio cellulare MUSIKDATE. Cosa è? Lo spiegano loro stessi sul sito:

Un SERVIZIO IN ABBONAMENTO multitematico RISERVATO AI MAGGIORENNI per clienti Tim, Vodafone, Wind al COSTO di max 7 EURO A SETTIMANA e clienti 3 al COSTO di max 6 EURO A SETTIMANA. L’addebito settimanale sarà effettuato in un’unica soluzione. In caso di mancata disponibilità del credito residuo, l’addebito potrà essere effettuato in quote, all’interno del periodo di abbonamento, fino al raggiungimento del costo complessivo del servizio.