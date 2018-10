Enzo Boso uncut, gli errori nello spot elettorale diventano virali | VIDEO

«Ostia, ho sbagliato». Il leghista Enzo Boso, detto Obelix, sta diventando virale. Qualcuno ha diffuso on line le sue gaffes mentre girava lo spot elettorale per la campagna in Trentino.

Due volte senatore, eurodeputato e due volte consigliere comunale a Trento non ha preso benissimo questo video, di cui parlano anche testate locali come Il Dolomiti. Ieri, intervistato a La Zanzara, ha detto che denuncerà l’autore della clip che, paradossalmente, sembra dargli una ironica popolarità.

«E’ stata presentata una denuncia penale in merito al video circolante in questi giorni, riguardante il nostro candidato Enzo Erminio Boso», ha detto il segretario della Lega Mirko Bisesti sul video, se fosse stato diffuso dalle Lega stessa, ha del geniale sul piano comunicativo.