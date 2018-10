Falcon 9, il razzo di SpaceX è atterrato in California | VIDEO

Vittoria per SpaceX. Falcon 9, il razzo riutilizzabile, ha concluso con successo il 12esimo atterraggio in California. Falcon 9 ha volato per 62 volte. Stavolta però non è atterrato in mezzo all’oceano su una nave-drone né in Florida, bensì su un supporto terrestre nei pressi di un sito di lancio californiano, alla Vandenberg Air Force.

L’atterraggio ha dato spettacolo sui cieli californiani, creando non solo boom sonici ma un gioco di luci particolare.

Questo Falcon 9 era stato già usato lo scorso 25 luglio per traghettare 10 satelliti per le telecomunicazioni di Iridium. Stavolta ha portato in orbita il satellite Saocom 1 A, primo elemento di una coppia di satelliti gemelli per l’osservazione terrestre prodotti dall’agenzia spaziale argentina. Il secondo satellite sarà lanciato in una data, ancora da definirsi, nel 2019.

(screenshot video Instagram/@emerictimelapse)