Bambina di 8 anni ritrova spada vichinga vecchia più di un millennio

Una caccia al tesoro fuori dall’ordinario. Una bambina di soli 8 anni ha fatto una scoperta straordinaria mentre giocava sulle rive del lago Vidöstern nello Småland, nel sud della Svezia: ha ritrovato un’antica spada vichinga.

Bambina ritrova spada vichinga, «stavo giocando a tirare i bastoni nel lago»

Saga Vanecek probabilmente pensava si trattasse di un bastone dalla forma strana, invece aveva appena fatto una scoperta degna dei migliori archeologi del mondo. Tra le sue mani è finita una spada vichinga vecchia di almeno 1000 anni, forse addirittura di 1500 anni. «Stavo giocando vicino all’acqua, tirando bastoncini e sassi per vedere quanto in là riuscivo a buttarli – ha raccontato la bambina al sito di news The Local Sweden – Poi ho trovato quello strano bastone. L’ho preso per tirarlo, poi mi sono accorta che aveva un manico, e che era appuntito e tutto arrugginito. L’ho alzato in aria e ho gridato “Papà! ho trovato una spada!“».

Eight-year-old Swedish girl pulls Viking era sword from lake https://t.co/kWMkiMWR9C pic.twitter.com/nooQbc91wT — The Local Sweden (@TheLocalSweden) October 4, 2018

Bambina ritrova spada vichinga, «una scoperta straordinaria e in perfette condizioni»

Il padre della piccola ha tolto il prezioso gioco alla figlia, e insieme l’hanno portato al Jonkopings Lans Museum. The Local Sweden ha intervistato uno dei curatori del museo Mikael Nordstrom, che ha confermato il grande valore della scoperta, adesso sottoposta ad analisi e studi da parte dello staff archeologico. Si tratta di una spada vichinga lunga 85 cm, inizialmente data a circa 1000 anni fa, ma sembra possa addirittura risalire al quinto o sesto secolo .

«Come sia arrivata fin qui non lo sappiamo– ha dichiarato Nordstrom – un paio di settimane fa avevamo fatto delle ricerche proprio in quella zona, ma avevamo trovato solo una spilla». Entrambi i reperti sembrano risalire allo stesso periodo, fattore che ha portato Nordstrom a ipotizzare che «si tratti di un luogo dedicato ai sacrifici», dopo aver inizialmente pensato che fosse un luogo funerario.

La famiglia entusiasta ha condiviso su Facebook le immagini dell’eccezionale ritrovamento, tanto che Saga è già stata definita simpaticamente “la nuova Regina di Svezia“. Lagertha Loðbrók ne andrebbe orgogliosa.

(Credits immagine: foto postata da Andy Vanecek)