L’inverno sta arrivando. I fan di Games Of Thrones sono in trepida attesa per l’ultima stagione della serie cult di Hbo. E per ingannare questi ultimi mesi, che coincidono proprio con l’inverno, Jhonnie Walker ha lanciato un Whiskey a tema.

Si chiama White Walker by Johnnie Walker. Quando si dice un nome una garanzia. Non è la prima volta che la casa scozzese produce dei distillati dedicati alla serie tv, ma quella dedicata agli erranti è sicuramente una delle meglio riuscite, vuoi anche per la coincidenza di nome.

La Limited Edition colpisce fin da subito per l’estetica: la bottiglia bianca, che ricorda il ghiaccio della barriera, si illumina alle più basse temperature. Sì, proprio come gli occhi del Re della Notte. Anche il logo tipico di Jonnie Walker è rivisitato per l’occasione, con l’uomo munito di armatura.

Winter is here. Face the storm with the newest blend of Johnnie Walker, White Walker, in partnership with @GameofThrones. Best served ice cold from the freezer. pic.twitter.com/6hLBCzpH5L — Johnnie Walker (@JohnnieWalkerUS) October 1, 2018

All’interno uno scotch single malt che, come si dice nel video promozionale, è dedicato proprio a tutti gli spettrali che hanno superato la Barriera e sono in cammino verso le terre del sud. Nella descrizione ufficiale si legge che il whiskey invecchiato 18 anni ha delle «note di zucchero caramellato e vaniglia, bacche rosse e un tocco fruttato» e contiene anche i Single Malts di Cardhu e Clynelish, distillerie più a nord della Scozia. Neanche a dirlo, va servito con il ghiaccio. Meglio sarebbe quello proveniente dalle terre dell’eterno inverno, ma il freezer andrà bene lo stesso.

Non si sa se sarà distribuito anche in Italia, ma si potrà comprare dal 9 ottobre su Amazon Uk al costo di 34 pound.

(Credits immagine: dal video promozionale postato su Twitter da Johnnie Walker)