Antonio Pappalardo è stato sospeso: non è più Generale

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha sospeso per 12 mesi dal grado di generale Antonio Pappalardo. Pappalardo, a capo del Movimento Liberazione Italia è balzato alle cronache per gli arresti a diversi esponenti politici. Perfino al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Qualcuno impazzito -a detta di Pappalardo – ha proposto la mia sospensione». A detta dell’ex generale a fare la segnalazione è stato Tullio Del Sette, ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri, perché Pappalardo si sarebbe avvalso del titolo di generale senza specificare di non essere più in servizio, bensì in congedo. «Sono in congedo da 12 anni. Lo sanno pure i cani», ha insistito Pappalardo in un video diffuso sul suo profilo Facebook.

«La ministra grillina abusiva, incostituzionale e illeggittima – ha detto l’ex generale, che l’ha presa benissimo – denunciata dal M.L.I per usurpazione di potere politico, vedi rosatellum, si permette di sospendere la qualifica di un generale su segnalazione di un ex comandante».