Marina La Rosa: «Ai tempi del GF, Rocco Casalino baciava i miei piedi»

Marina La Rosa torna a parlare di Rocco Casalino, tra affermazioni che aveva già fatto in passato e nuove rivelazioni sull’ex concorrente del Grande Fratello e attuale portavoce di Palazzo Chigi. Dai microfoni della trasmissione di Radio2 I Lunatici, Marina La Rosa ha fatto emergere qualche dettaglio hot della loro «relazione». Voci di corridoio, ai tempi della prima edizione del GF, li davano addirittura come coppia, circostanza smentita dalla stessa La Rosa.

LEGGI ANCHE > Marina La Rosa svela che anche al GF Rocco Casalino voleva fare politica

Rocco Casalino baciava piedi a Marina La Rosa

Alle domande pungenti dei conduttori della trasmissione, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Marina La Rosa ha risposto così: «Non si può parlare di sesso se si parla di Rocco Casalino. Ma quale tresca? Rocco Casalino era il mio slave». Ovviamente, le dichiarazioni fatte dall’ex concorrente e show girl sono state rilasciate in un clima piuttosto rilassato e sereno.

Non mancano, nel corso dell’intervista, attestati di stima per il lavoro svolto da Rocco Casalino, sebbene svolto per un Movimento 5 Stelle che – stando alle parole di Marina La Rosa – «fa discutere». L’ex concorrente del GF era convinta da tempo che Casalino avrebbe fatto strada anche se il sentiero della politica sembra essere distante da quella laurea in ingegneria conseguita a suo tempo.

«Rocco Casalino era il mio slave»

Infine, in chiusura d’intervista, la stessa Marina La Rosa ha rivelato un altro dettaglio piccante sul rapporto tra lei e Rocco Casalino nella casa del Grande Fratello: «Voglio smentire la voce per cui io e Rocco Casalino ci siamo baciati. Certo, a volte ha baciato i miei piedi, ma non ha baciato me. In ogni caso, non ci siamo mai baciati con la lingua».

FOTO: Milano 23/05/2001 Rocco CASALINO e Marina LA ROSA ph Mauro Pomati /FARABOLAFOTO