Harry Potter: il trailer del nuovo videogioco postato su Reddit e poi rimosso

Lo scorso anno si cominciò a parlare di un possibile nuovo videogioco di Harry Potter prodotto dalla Warner Bros Games Inc. con la Avalanche Software. Non si era saputo nulla fino ad oggi, quando su Reddit un utente ha condiviso un video del nuovissimo gioco di ruolo. Poche ore dopo però, è stato rimosso per violazione del copyright.

Il video era stato condiviso dal Redditor VapeThisBro, che racconta di averlo visionato durante un “focus group”.

Secondo la descrizione che appariva sotto al video su YouTube, il gioco è ambientato nel 19esimo secolo, e il ruolo principale è affidato a «uno studente appena arrivato al quinto anno della scuola di magia di Hogwarts». Il protagonista è un nuovo studente che entra nella scuola grazie al suo talento per la magia e «un’abilità unica di rintracciare e identificare i resti di un potente potere antico». Dopo il suo arrivo «strani eventi iniziano a materializzarsi nel Forbidden Forrest e iniziano i problemi all’interno delle mura del castello». Il protagonista non sarà però solo ad affrontare le sfide: «Insieme al professor Elezar Fig, intraprendi un viaggio attraverso luoghi familiari e mai visti prima – si legge nella descrizione del video – per portare alla luce la verità dietro questi misteriosi eventi. Nella tua missione creerai pozioni, padroneggi nuovi incantesimi e scoprirai animali fantastici» . Il gioco presenterà combattimenti con Maghi Oscuri, Goblin e altri nemici soprannaturali per riuscire a salvare il mondo della magia.

Nel trailer si vedevano alcune delle features del gioco, tra cui 8 diverse bacchette, molteplici pozioni e incantesimi a disposizione e la possibilità di scegliere tra un percorso «buono o cattivo». Il video non è in alta qualità: sembrerebbe la registrazione del trailer da uno schermo. Non si sa ancora infatti quando il videogioco verrà messo in commercio, ma la precisione dei dettagli a credere che non si tratto di un “falso”, ma di un prodotto ufficiale della Warner Bros.

Lo scorso anno sul sito Warner Bros era apparso un annuncio in cui si ricercava una persona «con buona conoscenza della cultura Inglese» che prendesse parte al dipartimento narrativo di Avalanche. Si tratta di una delle case produttrici di videogames più famose, che conta tra le sue ultime realizzazioni molti videogiochi Disney, come diverse edizioni di Disney Infinity e “Cars 3: Driven to Win”. Il video trapelato nelle ultime ore in rete potrebbe confermare la collaborazione tra i due team, anche se alcuni utenti speculano sul possibile coinvolgimento di Rocksteady, che però si vociferava stesse sviluppando un gioco su Superman. Il fatto che ci sia un trailer però rassicura i fan del mondo creato da J.K.Rowling: forse il nuovo gioco arriverà già nel 2019.

LEGGI ANCHE >Il ladro di libri italiano che ha rubato la rarissima prima edizione di Harry Potter e il calice di fuoco

(credits immagine: immagine dal video poi rimosso)