Tutti gli indizi che ci dicono che Asia Argento tornerà a X Factor

In pieno scandalo Jimmy Bennet Asia Argento è stata sospesa come giurata nel talent show televisivo X Factor. A inizio settembre Sky Italia e Fremantle avevano comunicato di averla esclusa dal cast «per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento». Eppure qualche indizio, oltre al sostegno dei fan, ci fa sperare che l’attrice torni di nuovo nella squadra del programma. Perché ci spera il pubblico di XF12 e non solo.

NON ESISTE ANCORA UN SOSTITUTO DI ASIA ARGENTO A X FACTOR

È passato quasi un mese dalla conferenza stampa della dodicesima edizione di X Factor Italia, eppure il nome del sostituto di Asia Argento ancora non è stato fatto. Si rimane in un limbo che fa pensare a un ripensamento da parte della produzione.

Il vostro supporto mi tiene in vita. Il buio ed il male non potranno mai trascinarmi via perché sono aggrappata alle vostre mani. Grazie di cuore a tutt* gli spettatori di #XF12 per questa esplosione d’amore 💥❤️ pic.twitter.com/l7s5RO6Xls — Asia Argento (@AsiaArgento) 28 settembre 2018

L’INTERVISTA DA GILETTI A LA7

Questa domenica Asia Argento si è difesa a “Non è l’Arena”, da Giletti, su La7. Ha respinto le accuse di Bennet e ha espresso il desiderio di tornare al talent show. «Vorrei tornare ad X Factor a fare il mio lavoro – ha detto – a riappropriarmi della mia vita, perché l’Italia mi vuole». Il conduttore ha sostenuto la richiesta dell’attrice appellandosi direttamente all’Ad di Sky Italia Andrea Zappia.

Dopo la lunga e intensa intervista con #MassimoGiletti @asiaargento lascia lo studio di #nonelarena. Vi aspettiamo domenica prossima, 20:30 @La7tv pic.twitter.com/GTJ97k7zD1 — Non è l’Arena (@nonelarena) 30 settembre 2018

ASIA ARGENTO TORNA A X FACTOR? IL TIFO DI MANUEL AGNELLI E MARA MAIONCHI

Anche Manuel Agnelli e Mara Maionchi si sono schierati al fianco di Asia. «Io vorrei che lei rimanesse. E lo vogliono anche gli altri giudici, la vedo molto difficile però», ha dichiarato a Repubblica il cantautore. L’intervista a La7 le ha giovato. «Nel web – continua Agnelli – c’è un grande movimento a favore di Asia e quanto è successo su La 7 non farà che accrescerlo. Il pubblico è come se avesse scoperto un’Asia che non conosceva». L’attrice e regista aveva già incassato l’appoggio di Fedez, «noi giudici siamo con te», aveva scritto sui social così come Mara Maionchi: «@Asia Argento, ti aspetto».

.@AsiaArgento ti aspetto ❤️ — Mara Maionchi (@maramaionchi) 1 ottobre 2018

Asia Argento tornerà a X Factor? La produzione, davanti al tifo dei giurati e del pubblico, dovrà esprimersi per un no definitivo o un sì. Una decisione che supponiamo non tarderà ad arrivare.

(in copertina ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)