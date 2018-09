L’imprenditore che compra una pagina del Giornale per fare gli auguri a Berlusconi

Cosa non si farebbe per dimostrare il proprio profondo affetto nei confronti di un familiare, un amico, un collega, e – perché no – del politico più stimato. Michele Cascavilla, imprenditore, amministratore delegato e fondatore di Lenzuolissimi, ha deciso di comprare una pagina di pubblicità de Il Giornale per fare gli auguri di compleanno a Silvio Berlusconi, che oggi compie 82 anni. Un’iniziativa piuttosto singolare.

L’imprenditore compra una pagina del quotidiano Il Giornale per fare gli auguri a Berlusconi

Gli auguri al leader di Forza Italia sono arrivati su uno spazio acquistato appositamente. «Caro presidente Silvio Berlusconi, chi ama non dimentica. Auguri di cuore per il suo compleanno», è il messaggio spuntato tra le varie notizie sull’edizione milanese del quotidiano (precisamente a pagina 9) diretto da Alessandro Sallusti, di proprietà proprio della famiglia del Cavaliere. Il rapporto tra i due imprenditori dura da diversi anni. Berlusconi per Cascavilla ha scritto la prefazione al libro ‘Le lenzuola del potere’. Suo – ricorda una nota dell’imprenditore-scrittore – anche il copripiumino che Berlusconi regalò per il compleanno al presidente russo Vladimir Putin.

(Immagine di copertina: la pagina dell’edizione milanese del quotidiano Il Giornale acquistata da un imprenditore per fare gli auguri di compleanno, 29 settembre 2018)