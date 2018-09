«Per favore cari clienti non sputate su Cristiano Ronaldo»

Un negozio di giocattoli e videogiochi a Napoli ha messo un particolare avviso per i suoi clienti. Davanti alla colonnina, che sponsorizza CR7 su Fifa 19 capeggia un avviso: «Ci scusiamo con la gentile clientela ma trattasi di pubblicità. Confidiamo nella vostra comprensione e come sempre: Forza Napoli!». Sotto, un altro messaggio: «Si prega di non sputare siate civili».

Ecco qui l’avviso che è stato diffuso sulla pagina social del negozio.

L’immagine sta diventando virale.

(Foto via Fb/WRZ TOYS page)