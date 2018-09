La strage dei gatti a Rho: più di 100 morti nell’incendio del gattile

Una scena raccapricciante, l’incubo di tutti gli amanti degli animali. Una vera e propria strage di gatti si è consumata questa notte a Rho, quando un incendio è divampato nella struttura per accoglienza felina del centro del Milanese. I proprietari e i gestori della struttura hanno calcolato che nell’incendio hanno perso la vita ben 100 animali: soltanto i gatti che non si trovavano nelle gabbie si sono salvati.

LEGGI ANCHE > Cosa sta succedendo al canile della Muratella a Roma | VIDEO

Strage gatti nella struttura gestita dalla onlus Dimensione Animale Rho

La struttura del gattile di Rho è gestita dalla onlus Dimensione Animale Rho e si trova in via Turati. Le cause dello scoppio dell’incendio possono essere di natura accidentale, probabilmente un corto circuto che ha innescato le fiamme. Ora, sui social network è partita una gara di solidarietà tra gli amanti degli animali che si offrono per regalare cibo e per fornire un alloggio provvisorio ai gatti e ai cani che sono sopravvissuti all’incendio.

«Siamo sconvolti: su 150 animali, saranno al massimo 20 i sopravvissuti – ha spiegato Paola Barbieri, una delle responsabili del gattile – Adesso i pompieri hanno recintato l’area e non possiamo avvicinarci, ma abbiamo provveduto a spostare alcune cuccette fuori dal gattile, in modo che altri felini eventualmente fuggiti possano comunque trovare un punto di riferimento qualora tornino qui in cerca di cibo».

Escluse le cause dolose per l’incendio del gattile di Rho

Il consigliere comunale di Rho Marco Tizzoni, nel frattempo, ha smentito che si sia trattato di un incendio di natura dolosa, anche se il primo sospetto è stato quello. I rilievi effettuati dai vigili del fuoco, in ogni caso, hanno escluso qualsiasi coinvolgimento di altre persone nell’incendio.

Questi i dati per eventuali donazioni al gattile: c/c 18432 intestato a Dimensione Animale Rho della Banca Popolare di Milano – Agenzia 74 – ABI 5584 – CAB 20500 – CIN E (COD. IBAN: IT42E0558420500000000018432).

[FOTO da pagina Facebook di LAV Rho]