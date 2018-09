Spagna: si cerca Francesco Miranda, italiano. Nessuna notizia da giorni

In Spagna si cerca Francesco Miranda, un cittadino italiano di 33 anni, scomparso a Barcellona. Di lui, scrive la Guardia Civil in un tweet nel quale pubblica una foto, non si hanno più notizie da domenica 23 settembre. «Se lo avete visto chiamateci», è l’appello rivolto alla cittadinanza.

Tu RT puede ayudarle pic.twitter.com/kYaPwI6Inb pic.twitter.com/YqjzYoOhxv — Guardia Civil (@guardiacivil) 25 settembre 2018

Francesco Miranda è alto 1,80 e ha i capelli castani, gli occhi scuri, un fisico asciutto. Vive in Spagna e capisce perfettamente il castigliano. Al momento della sua scomparsa indossava un paio di jeans e una camicia nera.

Il Consolato generale a Barcellona, fa sapere Adnkronos, è in stretto raccordo con la Farnesina.