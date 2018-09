Nina Moric ha condiviso sulle sue Instagram story la sua nuova serie di tatuaggi. Nei video si vede il tatuatore Simone Vessichelli che le disegna delle grandi ali sulla schiena, e un uomo che cade dalla bici, con la scritta “Viva La libertà”. Agli amanti del gossip un po’ trash, non sarà sfuggito il riferimento: si tratta di Fabrizio Corona, l’ex marito.

Fabrizio Corona era stato protagonista di una curiosa gag qualche settimana fa: mentre pedalava per il centro di Milano cantando “Viva la libertà”, è caduto rovinosamente. Il tutto è stato ripreso in un video diventato subito virale, e trasformandosi velocemente in meme. E a quanto pare, anche la ex Nina Moric ha voluto rendergli omaggio, taggandolo anche nella storia, ora non più visibile.

Tra l’altro, “Viva la libertà” è anche l’ultima aggiunta alla lunga collezione di tatuaggi di Fabrizio: la scritta è infatti tatuata sulla sua tempia destra.

