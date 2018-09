Pacco sospetto in via Fani, a pochi passi dalla lapide di Aldo Moro

La grande paura a Roma, in uno dei suoi luoghi simbolo. Un sospetto pacco bomba in via Mario Fani è stato rinvenuto questa mattina, a pochi passi dalla lapide che ricorda Aldo Moro. La strada, infatti, è la stessa dove, quarant’anni fa, venne rapitol’ex presidente del Consiglio della Democrazia Cristiana, il 16 marzo 1978. Al momento, la strada è chiusa e la linea 990 dell’Atac è stata deviata sulla via Trionfale.

Pacco bomba in via Fani? Le verifiche degli artificieri

Al momento sono in corso le verifiche degli operatori e degli artificieri, che stanno operando con il robot. La richiesta d’intervento al numero per le emergenze è arrivata alle 8.30 di questa mattina. Sul web stanno circolando già le prime immagini dell’intervento delle forze dell’ordine che, con gli appositi mezzi, stanno cercando di capire quanto concreto sia l’allarme bomba.

Le prime indiscrezioni parlano di un qualcosa di molto simile a una cintura di cuoio con degli involucri di carta, una sorta di cinturone esplosivo nelle prime ipotesi. In ogni caso, soltanto al termine dell’intervento si potrà capire di cosa si tratta, se l’allarme è concreto o se, al contrario, si tratta semplicemente di un malinteso.

Negli ultimi mesi, c’è stato anche un altro episodio intimidatorio, avvenuto sempre nei pressi di un monumento dedicato ad Aldo Moro: il 22 marzo 2018, a pochi giorni dall’anniversario del rapimento dello statista, proprio la lapide in via Fani era stata presa di mira, imbrattata da scritte con la sigla delle Brigate Rosse.