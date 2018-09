Tragedia a Genova, 13enne litiga con la madre, si lancia dal balcone e muore

Un ragazzo di 13 anni si è lanciato dal balcone di casa sua in via Borzoli, a Genova. Inizialmente si pensava a un incidente, ma le prime ricostruzioni portano a pensare si sia trattato di suicidio. L’adolescente, prima di gettarsi dalla finestra, avrebbe litigato con la madre. Una lite talmente furiosa che avrebbe portato il giovane al folle gesto. La mamma del 13enne è stata ricoverata all’ospedale per il forte choc.

Non c’è stato nulla da fare per il 13enne, nonostante l’arrivo quasi immediato dei soccorsi. I medici del 118, arrivati in via Borzoli, sulle alture di Genova nei pressi dei giardini Montecucco, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Troppo gravi le lesioni e le ferite per il volo dal balcone della propria casa, all’ultimo piano di un condominio. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno provando a ricostruire quanto accaduto e cosa abbia portato il giovane a lanciarsi dalla propria abitazione.

Suicidio Genova, il giovane aveva appena discusso con la madre

C’è grande sgomento nel quartiere Borzoli, teatro di questa tragedia. Secondo le prime ricostruzioni – che, però, dovranno essere confermate anche dal racconto della madre, ricoverata sotto choc all’ospedale di Genova – il giovane adolescente sarebbe rientrato da scuola con alcuni compagni. Una volta in casa, avrebbe litigato con la mamma. Una lite come tante, ma che avrebbe portato il 13enne a compiere il folle gesto.

Suicidio Genova, Borzoli sotto choc

Sul posto ci sono Vigili del Fuoco e forze dell’ordine che stanno interrogando i testimoni. Borzoli è uno dei quartieri subito fuori Genova e il giovane, come spesso accade in queste piccole comunità, era conosciuto tra gli abitanti del posto che ancora non si spiegano come possa essere accaduta questa tragedia.

(foto di copertina da archivio Ansa)