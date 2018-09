Asia Argento rompe il silenzio in cui si era chiusa dopo il suicidio del fidanzato Anthony Bourdain con un‘intervista esclusiva con il DailyMailTV.

Parlando con la giornalista Laura Collins, Asia non evita nessun argomento: dal suo rapporto con Bourdain fino alle accuse di essere responsabile del suo suicidio. Parte dell’intervista, quella in cui discute apertamente delle accuse di violenza sessuale mosse nei suoi confronti da Jeremy Bennet, che ha parlato con Massimo Gilletti per la prima volta, verrà trasmessa il giorno seguente.

Asia Argento rompe il silenzio con il Daily Mail, «Un vuoto che non può essere riempito»

Asia Argento e Anthony Bourdain hanno avuto una relazione lunga due anni. Asia racconta che la sua prima reazione alla notizia del suicidio del compagno è stata di rabbia. «La rabbia mi ha anche tenuto in vita, altrimenti questa disperazione non avrebbe fine. Non ha mai fine, mi perseguita» racconta l’attrice tra le lacrime. Racconta che la rabbia era dovuta alla sensazione di abbandono «per me e i miei figli», colpiti duramente dalla sparizione improvvisa di Bourdain.È la prima volta che Asia racconta il rapporto che il compagno aveva con i suoi figli, e dice che erano tutti molto uniti e vicini. «Ero arrabbiata si, perché aveva abbandonato me, i miei figli – continua Asia – adesso però la rabbia è stata sostituita da una sensazione di vuoto..questa perdita, questo vuoto…nulla può colmarlo» continua visibilmente provata ed emozionata.

Asia Argento aveva già parlato in merito al suicidio di Bourdain, di cui era stata anche accusata di essere responsabile e involontariamente causa, ma è la prima volta che ne parla dopo essere stata accusata da Jeremy Bennet di averlo violentato. L’attore, che all’epoca della presunta violenza era ancora minorenne, ha raccontato la sua esperienza per la prima volta in televisione nello studio di Non è l’arena di Massimo Giletti, dove è stato palesemente ridicolizzato.

Il Daily mail fa sapere che Asia ha discusso anche he questo tema durante la lunga intervista, ma che sarà parte della seconda “puntata” che andrà in onda martedì. In quell’occasione, Asia parlerà an che del suo rapporto con Rose McGowan, la ex-amica che insieme a lei è diventata volto del movimento #metoo e della lotta alle violenze sul lavoro nata a seguito dello scandalo che aveva coinvolto il produttore cinematografico Harvey Weinstein.

