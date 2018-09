Una sparatoria che, secondo le autorità, avrebbe coinvolto più persone è stata segnalata vicino ad Aberdeen, in Maryland a sole settanta miglia di distanza da Washington DC e a 30 miglia da Baltimora, per la precisione a Harford County. L’evento si è registrato intorno alle 9:09, ora locale, nella zona tra la Spesutia e la Perryman road. La situazione è ancora in corso e pochi dettagli, al momento, sono stati resi noti.

Sparatoria Maryland, cosa si sa finora

In un messaggio su Twitter, l’ufficio dello sceriffo della contea di Harford ha dichiarato che «l’evento è in pieno svolgimento e la situazione non è molto chiara». Pertanto, hanno consigliato alle persone di evitare l’area. Anche gli agenti dell’FBI e dell’ufficio di Baltimora responsabile dell’Alcool, del Tabacco, delle Armi da Fuoco e degli Esplosivi stanno intervenendo nell’incidente.

Il governatore del Maryland Larry Hogan ha detto su Twitter che sta «monitorando da vicino l’orribile sparatoria ad Aberdeen». Poi, ha proseguito: «Le nostre preghiere sono con tutte per gli interessati, compresi i nostri primi soccorritori. Lo stato è pronto a offrire qualsiasi supporto».

We are closely monitoring the horrific shooting in Aberdeen. Our prayers are with all those impacted, including our first responders. The State stands ready to offer any support. https://t.co/fzugpo8C1Z — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 20 settembre 2018

Sparatoria Maryland, le testimonianze

Un uomo che era a due isolati dalla zona della sparatoria ha detto alla WBAL-TV che sono arrivati ​​dozzine di poliziotti, sono saltati fuori dalle loro macchine e hanno iniziato a correre. I lavoratori di un’officina nella zona hanno detto di aver chiuso a chiave le porte. Ci sono diverse aziende nell’area che sono ospitate nei magazzini.

In un video pubblicato dal Baltimore Sun, si vede una lunga fila di auto delle forze dell’ordine intervenire sul luogo della tragedia. Il reporter Colin Campbell ha riferito, ad esempio, che una massiccia presenza di auto della polizia è stata segnalata nei pressi dell’Enterprise Business Park.

Shooting was reported after 9 this morning, @Harford_Sheriff says. A sizable law enforcement response was seen in the area. pic.twitter.com/8dXIOUKdxM — The Baltimore Sun (@baltimoresun) 20 settembre 2018

L’evento arriva dopo che tre persone sono state uccise e altre due ferite in una sparatoria in un parco commerciale nell’ottobre 2017, sempre nei pressi della cittadina. E nel 2016, due agenti dello sceriffo sono stati uccisi in uno scontro a fuoco in un ristorante Panera nella contea di Harford.