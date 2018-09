Uno scherzo goliardico, anche un po’ epico: all’uscita dalla chiesa, due sposi sono state vittime del lancio di riso. Fin qui niente di strano, se non fosse che si trattava di 5 quintali di riso, lanciati da un escavatore. Il video, condiviso dalla pagina Facebook “Il calabrese incazzato” è diventato virale, ma non per il suo aspetto goliardico, ma perché «offende la fame nel mondo».

Tantissimi auguri…. e vai col riso… Gepostet von Il Calabrese Incazzato am Mittwoch, 12. September 2018

Un lancio del riso da 5 quintali, la furia degli haters

«Con tutta la gente che muore di fame, Spero divorzino» commenta una signora, mentre un’altra chiama in ballo la diocesi: «

Un lancio del riso da 5 quintali, gli sposi si giustificano «abbiamo pulito tutto»

Addirittura c’è chi si interroga su chi poi abbia dovuto ripulire il tutto: «Prima del divorzio,avranno ripulito il tutto???» scrive preoccupato un utente. Il video è diventato velocemente virale, più per le polemiche che per il divertimento. Tanto che alla fine è tornato sotto gli occhi della sposa, rimasta interdetta e scioccata dai commenti aggressivi a loro riservati. Elena Mussini ha deciso di difendere lo scherzo che gli amici avevano riservato a lei e al suo compagno. «

(Credit immagine: screen dal video della pagina Facebook “Il calabrese incazzato” e foto postata da Elena Mussini)