La pubblicità del Carrefour H24 che non finisce benissimo

Carrefour ha lanciato un video sui social dove sponsorizza i suoi iper aperti h24. Nel video una donna in dolce attesa chiede al marito di soddisfare una voglia. I commenti sotto al video in questione, in piena polemica sulle aperture domenicali dei supermercati, non sono rosei.

Qui alcuni dei commenti sotto al video:

– Ma nn siamo mica in America? Che bisogna stare aperti tutta la notte? Io nemmeno mi sogno di andare a fare la spesa di notte , ma scherziamo?

Carrefour: Ciao Catia, ci teniamo a dirti che abbiamo deciso di restare aperti H24, per venire incontro alle necessità di chi, per piacere o abitudine, fa la spesa negli orari notturni. Per qualsiasi chiarimento non esitare a scriverci. – Magari però ai vostri dipendenti andrebbe di dormire…capisco voler dare un servizio…ma 24 h mi sembra assurdo

Carrefour Ciao Alessia, ci teniamo a dirti che abbiamo deciso di restare aperti H24, per venire incontro alle necessità di chi, per piacere o abitudine, fa la spesa negli orari notturni. Tutti i nostri collaboratori scelgono autonomamente i turni di lavoro in base alle loro esigenze. Per qualsiasi chiarimento, non esitare a scriverci. Grazie e a presto.

L’azienda ha provato a replicare ma sembra una battaglia persa.

In tanti si sono espressi però a favore della catena. «Io non ci trovo nulla di male, anzi, in tutto il resto del mondo ci sono supermarket che lavorano 24h ovvio che ci sono dei turni, e vi garantisco che è sempre pieno, da anche agio a chi non può fare la spesa durante la giornata,poi scommetto chi sta qui a polemizzare è il primo che usufruisce di questo servizio h24», spiega un utente.