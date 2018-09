Pro Vita crede in una pubblicità della Durex che non esiste

C’è una notizia che sta indignando Pro Vita, associazione per la famiglia e contro la legge 194. Una campagna Durex dove si vede una mamma esausta con il volto pasticciato non proprio felice della sua maternità. Peccato che l’immagine in questione non appartenga alla nota azienda di contraccettivi, ma sia un meme, fake, ora diventato virale.

«Non è bello vedere questa fotografia è un bruttissimo esempio solo di cattivo e offesa per una maternità che non arriva e non arriverà mai per problemi personali», scrive una utente indignata. Pro Vita ovviamente concorda con i suoi followers, peccato però che l’immagine abbia una origine diversa.

Basta cercare con Google Images per capire come la foto in questione sia stata postata questo 10 settembre da un account straniero che su Instagram pubblica meme ironici e video assurdi. Anche perché della suddetta immagine, non c’è traccia su Durex Italia e filiali estere. La pubblicità fake è diffusa solo da associazioni antiabortiste. Solo qualche tweet da altri account (dalla Nuova Zelanda, Croazia, e altri paesi) che rilanciano meme e viral video sui social. Come questo.

WTF ad from durex pic.twitter.com/Stm3WMZTCS — Ingénieur (@tweeter4Mahi) 9 settembre 2018

I boccaloni sono un po’ ovunque…

This is Durex’s latest ad in Italy. I’d love to see such a modern, progressive, inclusive company depicting a Muslim mum in one of these funny, funny anti-maternity ads. https://t.co/44IvHUjvHo — Juliana Freitag (@julesfreitag) 16 settembre 2018

Perfino la parlamentare di Forza Italia Laura Ravetto sembra cascarci.

Mi auguro che questo schifo di pubblicità sia un fake #durex pic.twitter.com/CizqVsHyWX — Laura Ravetto (@lauraravetto) 18 settembre 2018

E ora si sono scatenate anche le mamme “italiane”.