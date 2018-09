Temptation Island, Valeria Marini si chiude in bagno (e senza microfono) con il suo tentatore

Dagli armadi del Grande Fratello al bagno di Temptation Island Vip. La protagonista della prima serata del reality di casa Mediaset è stata Valeria Marini che si è fatta corteggiare – e non solo, a quanto pare – dal suo tentatore Ivan Gonzalez, 26enne famoso in patria per aver partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne. Nelle clip mostrate a un incredulo Patrick Baldassarri – fidanzato della vamp italiana – si vedono i due in atteggiamenti intimi per gran parte del tempo, fino alla chiusura della porta del bagno della camera da letto.

La domanda che si sono fatti tutti gli appassionati del reality è: cosa hanno fatto Valeria Marini e Ivan Gonzalez in quel bagno? L’attrice italiana ha malauguratamente «dimenticato» il microfono e le telecamere non hanno accesso alla toilette della struttura. Due minuti di oscurità mandati in onda, lasciando intendere a tutti cosa sia avvenuto in quei frangenti.

Valeria Marini e il tradimento (?) in diretta tv

Un’idea condita anche dalle inquadrature del volto del fidanzato della Marini, Patrick Baldassarri, che ha assistito attonito al comportamento della donna con un ragazzo più giovane di lei di 24 anni. E non è finita qui. Oltre all’episodio del bagno ce n’è uno anche dietro gli scogli. Il luogo non è stato scelto a caso: il campo di copertura della telecamera, infatti, si limitava al bagnasciuga, lasciando un’altra volta la libertà di intendere al telespettatore.

La coppia Valeria Marini e Patrick Baldassarri

La contro-star della faccenda è Patrick Baldassari, le cui smorfie amorfe per la delusione e le sue poche parole di sfogo e incredulità sono diventate un trending topic sui social network.

Qualcuno spieghi a Valeria Marini

Che dall’altra parte ha un fidanzato#TemptationIslandVip pic.twitter.com/FW2tHyk6wV — ✍ Cigno Nero🌹❤ن (@perlarara7) 18 settembre 2018

Valeria Marini e il Ridge di periferia. #TemptationIslandVip — Maria De Filippy (@defilippi_m) 18 settembre 2018

E siamo solo all’inizio. Martedì prossimo è prevista la prossima puntata e l’affaire Valeria Marini potrebbe regalare nuovi colpi di scena a tutti gli appassionati.