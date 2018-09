Miss Italia, Pupo insultato dall’account Twitter di Premium Sport HD

Una gaffe social nel corso della finale di Miss Italia 2018, andata in onda in diretta ieri sera su La7. Dall’account Twitter di Premium Sport HD sono stati pubblicati commenti offensivi nei confronti di uno dei giurati del concorso di bellezza, il cantante Pupo. I tweet che insultavano l’artista sono stati poi rimossi. Sulla bacheca del canale Mediaset erano spuntati messaggi come: «Mandate a casa Pupo è di una pesantezza insopportabile #MissItalia». E ancora: «Pupo insopportabile!».

L’account di Mediaset Premium Sport e i messaggi offensivi a Pupo durante Miss Italia

Il motivo delle critiche al cantante non è chiaro. L’account Premium Sport Hd era infatti inattivo dal 31 agosto, con notizie sul campionato italiano di calcio. Qualcuno ha pensato all’azione di un hacker, altri invece ad un errore nell’utilizzo di Twitter. Uno degli amministratori del profilo potrebbe infatti non essersi accorto di Twittare dall’account del canale Mediaset, invece di utilizzare quello personale.

(Immagine di copertina: screenshot dall’account Twitter di Mediaset Premium Sport HD)